Câmeras de segurança flagraram o momento do assalto - Foto: Divulgação

Câmeras de segurança flagraram o momento do assaltoFoto: Divulgação

Publicado 05/06/2026 15:18

Uma denúncia registrada nesta sexta-feira (5) relata furtos ocorridos em dois estabelecimentos comerciais de Cabo Frio. Os casos aconteceram no restaurante O Pescador, localizado no bairro Passagem, e na cafeteria e sorveteria José Bakery.



De acordo com as informações recebidas pela reportagem, o primeiro caso ocorreu na semana passada no José Bakery. Segundo o relato, os suspeitos teriam pulado o muro do imóvel e entrado no estabelecimento para praticar o furto.



Já na madrugada desta quinta (4), o alvo foi o restaurante O Pescador, situado na região de São Benedito, na Passagem. Conforme a denúncia, os envolvidos teriam acessado o local após pular o portão, seguido para a parte dos fundos do imóvel, quebrado uma porta de blindex e entrado no estabelecimento. Ainda segundo o relato, os suspeitos chegaram até o caixa, mas encontraram apenas moedas.



Moradores da região também relataram outros episódios recentes envolvendo furtos. Um residente afirmou que ouviu barulhos durante a noite e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, encontrou uma pessoa furtando fios elétricos de sua residência.



A denúncia aponta ainda preocupação de moradores com a situação na Rua Barão do Rio Branco e em áreas próximas ao ponto de embarque para a Ilha do Japonês, onde, segundo os relatos, há presença frequente de pessoas em situação de rua.



Os comerciantes informaram que os casos foram registrados junto às autoridades competentes para investigação.

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