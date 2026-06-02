Foto: - Reprodução

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Publicado 02/06/2026 15:33

Um homem foi preso nesta terça-feira (2) durante uma operação conjunta realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio e da 126ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a ação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão contra um homem, investigado pelos crimes de perseguição e violação de domicílio, previstos nos artigos 147-A e 150 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a ocorrência, as equipes receberam informações de que o suspeito estaria trabalhando em uma empresa nas proximidades da Praça de São Cristóvão. Os policiais iniciaram o monitoramento e, por volta das 12h, localizaram o homem na Rua Marquês de Olinda, no bairro São Cristóvão.

Após a abordagem, ele foi conduzido à unidade policial para o cumprimento do mandado de prisão e realização dos procedimentos de praxe.

A operação contou com o apoio de agentes do Grupo Especial de Localização e Captura (GELC) e de policiais civis que atuavam por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS).