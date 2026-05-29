Durante as buscas, também foram encontrados documentos que permitiram a identificação do morador do imóvel. - Reprodução/

Durante as buscas, também foram encontrados documentos que permitiram a identificação do morador do imóvel.Reprodução/

Publicado 29/05/2026 11:05

Cabo Frio - Agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (28), um homem suspeito de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e furto de energia no bairro Florestinha, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.



De acordo com a corporação, a equipe foi até um imóvel localizado na Avenida Central, após receber denúncia sobre a existência de uma plantação de maconha no quintal da residência.



Ao chegarem ao local, os agentes identificaram que o imóvel possuía fornecimento de energia elétrica, apesar de não haver medidor instalado. Durante a averiguação, os policiais perceberam um forte odor característico vindo de uma tenda montada no quintal da casa.



Segundo a Polícia Civil, as portas e janelas da residência estavam abertas, mas ninguém atendeu aos chamados da equipe. Diante da situação, os agentes entraram no imóvel e encontraram sete pés de maconha cultivados em uma estufa.



Ainda no interior da residência, os policiais apreenderam uma arma de fogo com dois carregadores municiados e 19 munições. Durante as buscas, também foram encontrados documentos que permitiram a identificação do morador do imóvel.



Parte da equipe permaneceu no local enquanto outros agentes realizaram buscas nas proximidades, localizando o suspeito na praia, próximo à residência. Ele foi identificado como Alexsander Luis Militão Germano da Costa.



A Perícia Criminal foi acionada e confirmou que as plantas apreendidas eram de maconha, além de constatar o furto de energia elétrica no imóvel.



O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e furto de energia mediante fraude.