Alexandre Kapiche foi desligado da Inter TV em abril de 2024, período em que o caso começou a se tornar público e ganhou ampla repercussão na Região dos Lagos. - Reprodução/

Alexandre Kapiche foi desligado da Inter TV em abril de 2024, período em que o caso começou a se tornar público e ganhou ampla repercussão na Região dos Lagos.Reprodução/

Publicado 28/05/2026 21:08

Cabo Frio - O ex-apresentador da Inter TV, afiliada da Rede Globo na Região dos Lagos, Alexandre Kapiche, foi condenado, nesta quarta-feira (27), pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio em um processo que apura acusações de assédio sexual e importunação sexual dentro da emissora. A decisão é mais um desdobramento do caso que ganhou repercussão regional após denúncias feitas por ex-funcionárias da empresa em 2024.

De acordo com informações ligadas ao processo, a condenação ocorreu após análise de depoimentos, vídeos e conversas anexadas aos autos durante a investigação. O Ministério Público sustentou que as provas reunidas apontariam condutas consideradas incompatíveis com o ambiente profissional.

As investigações começaram após denúncias internas feitas por ex-funcionárias da emissora, que relataram episódios de constrangimento, contatos físicos sem consentimento e situações consideradas abusivas no ambiente de trabalho. Com o avanço do caso, o inquérito passou a ser acompanhado pelo Ministério Público.

Um dos elementos apontados como importantes para o andamento das investigações seria um vídeo em que o jornalista aparece em uma situação considerada inadequada pela acusação. O material teria sido anexado ao processo junto de outros documentos e relatos apresentados durante a apuração.

Alexandre Kapiche foi desligado da Inter TV em abril de 2024, período em que o caso começou a se tornar público e ganhou ampla repercussão na Região dos Lagos.

Durante toda a tramitação do processo, o ex-apresentador negou as acusações. Por meio da defesa, ele afirmou que não teria cometido atos de natureza sexual contra colegas de trabalho e alegou inocência ao longo da ação judicial.

Segundo pessoas próximas ao andamento do processo, a defesa recorreu da decisão e busca reverter a condenação nas instâncias superiores. O processo segue em andamento e ainda pode ter novos desdobramentos judiciais.

Caso a condenação seja mantida após o julgamento dos recursos, poderão ser aplicadas medidas restritivas e demais penalidades previstas pela legislação.

Relembre o caso

O caso envolvendo Alexandre Kapiche começou a ganhar repercussão em abril de 2024, após denúncias internas de suposto assédio dentro da Inter TV, emissora afiliada da Rede Globo na Região dos Lagos.

Na época, ex-funcionárias relataram episódios de constrangimento e comportamentos considerados abusivos dentro do ambiente profissional. Após as denúncias virem à tona, o jornalista foi desligado da emissora.

Com a abertura da investigação policial, o Ministério Público passou a acompanhar o caso. Durante a apuração, depoimentos, vídeos e conversas anexadas aos autos passaram a integrar o processo judicial.

Desde o início das investigações, Alexandre Kapiche negou todas as acusações por meio da defesa.