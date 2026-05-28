Alexandre Kapiche foi desligado da Inter TV em abril de 2024, período em que o caso começou a se tornar público e ganhou ampla repercussão na Região dos Lagos.Reprodução/
Ex-apresentador da Inter TV é condenado por assédio e importunação sexual
Sentença da Justiça de Cabo Frio é resultado de investigação iniciada após denúncias contra Alexandre Kapiche feitas por ex-funcionárias da emissora
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Acusado de estuprar a enteada de apenas 5 anos é preso em Cabo Frio
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