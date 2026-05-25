Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Francisco Mendes. Reprodução/
Homem é detido após ameaçar pessoas com arma falsa na Praia do Forte
Suspeito foi localizado pela Romu durante patrulhamento preventivo e encaminhado para a 126ª DP
Homem é detido após ameaçar pessoas com arma falsa na Praia do Forte
Suspeito foi localizado pela Romu durante patrulhamento preventivo e encaminhado para a 126ª DP
Confronto entre criminosos e PM termina com mortos
Ação ocorreu na localidade conhecida como Favela do Lixo na madrugada desta segunda-feira (25)
Secretaria de Saúde confirma terceira morte após confronto em operação policial
Quatro homens baleados deram entrada no Hospital São José Operário na noite deste domingo (24); PM apreendeu armas, munições e drogas na comunidade conhecida como Favela do Lixo
Tubarão-mako é encontrado morto após encalhar Praia do Pontal do Peró
Espécie ameaçada de extinção apareceu na Praia do Pontal do Peró nesta sexta-feira (22); causas do encalhe ainda são desconhecidas
Moradores do Monte Alegre 2, relatam mais de 20 horas sem energia elétrica
Falta de luz atinge mais de 15 residências desde a sexta-feira (22) e moradores cobram solução da Enel
Homem é morto a tiros em bar no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no bairro Vista Alegre; caso será investigado pelas autoridades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.