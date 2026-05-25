Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Francisco Mendes. - Reprodução/

Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Francisco Mendes. Reprodução/

Publicado 25/05/2026 18:01

Cabo Frio - Uma ação da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, terminou com um homem detido suspeito de ameaçar pessoas utilizando uma arma falsa na Praia do Forte, na tarde da última sexta-feira (22).

De acordo com a ocorrência registrada pela Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), da Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando foi acionada por populares. Segundo os relatos, um homem estaria ameaçando pessoas com uma arma de fogo.

Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Francisco Mendes. Durante a abordagem, foi constatado que o objeto portado pelo homem era um simulacro de pistola.

Ainda conforme a ocorrência, uma das vítimas relatou os fatos aos agentes e reconheceu o abordado como o autor das ameaças.

Diante da situação, o suspeito e a vítima foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a autoridade policial realizou os procedimentos cabíveis.