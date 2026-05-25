Após os disparos, o corpo da vítima permaneceu dentro do local, que teve as portas abaixadas logo após a ocorrência. - Reprodução/

Após os disparos, o corpo da vítima permaneceu dentro do local, que teve as portas abaixadas logo após a ocorrência.Reprodução/

Publicado 25/05/2026 11:57

Cabo Frio - Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (22) dentro de uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Breno Carelli, no bairro Vista Alegre, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu no interior do estabelecimento, situado em frente ao conhecido “posto novo”. Após os disparos, o corpo da vítima permaneceu dentro do local, que teve as portas abaixadas logo após a ocorrência.

Relatos apontam ainda que um veículo modelo Fiat Palio teria deixado a região em direção à Rua das Casuarinas pouco depois do homicídio.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima, nem sobre autoria ou motivação do crime. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).