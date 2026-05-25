Após os disparos, o corpo da vítima permaneceu dentro do local, que teve as portas abaixadas logo após a ocorrência.Reprodução/
Homem é morto a tiros em bar no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite desta sexta-feira (22), no bairro Vista Alegre; caso será investigado pelas autoridades
Homem é morto a tiros em bar no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
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Moto elétrica é furtada no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Suspeito já teria sido identificado após crime ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira (21)
Homem é preso após investigação sobre roubo de motocicleta
Suspeito foi reconhecido pela vítima após motocicleta ser encontrada em imóvel onde estava sendo desmontada
Fiscalização notifica ocupações irregulares em área pública no Itajuru
Ação no bairro resultou em notificações a carrinhos, food trucks e veículos em situação de possível abandono
Homem condenado por estupro é preso pela PRF na BR-040 enquanto viajava
Motorista de 57 anos, considerado foragido da Justiça, foi abordado durante fiscalização em Carandaí, na região Central de Minas
Acidente entre moto e carro é registrado em Unamar, Cabo Frio
Circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades
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