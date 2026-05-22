A motocicleta foi localizada pela vítima junto com policiais militares em uma residência onde estaria sendo desmontada. - Reprodução/

A motocicleta foi localizada pela vítima junto com policiais militares em uma residência onde estaria sendo desmontada.Reprodução/

Publicado 22/05/2026 13:54

Cabo Frio - Uma atuação conjunta entre as delegacias de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por roubo de motocicleta. O caso foi registrado após o roubo de uma Honda Bros preta ocorrido na noite desta quarta-feira (20), nas proximidades do Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima informou que trabalhava por aplicativo quando teve a motocicleta levada por suspeitos por volta das 23h30. Após a comunicação do caso, equipes iniciaram buscas e acionaram outras forças de segurança da região.

Por volta de 1h40, a motocicleta foi localizada pela vítima junto com policiais militares em uma residência onde estaria sendo desmontada. Segundo a ocorrência, os suspeitos fugiram por uma área de mata ao perceberem a aproximação das equipes.

No imóvel, além da recuperação da motocicleta, foram encontrados dois documentos de identidade. A partir das informações levantadas pelo setor de investigação, a vítima realizou reconhecimento fotográfico dos suspeitos apontados como envolvidos no crime.

Ainda segundo a polícia, durante a manhã, um dos identificados compareceu à delegacia de São Pedro da Aldeia para registrar uma ocorrência de roubo de documentos e telefone celular. Após troca de informações entre as equipes, ele foi ouvido pelos agentes e, diante de divergências apresentadas durante o depoimento, foi encaminhado para a delegacia de Cabo Frio.

Na unidade, o homem foi reconhecido presencialmente pela vítima e, segundo a polícia, confessou participação no crime. Ele foi preso em flagrante.

As investigações continuam para apurar a participação de outro identificado no caso e verificar a possível relação dos envolvidos com outros roubos registrados na região.