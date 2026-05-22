A motocicleta foi localizada pela vítima junto com policiais militares em uma residência onde estaria sendo desmontada.Reprodução/
Homem é preso após investigação sobre roubo de motocicleta
Suspeito foi reconhecido pela vítima após motocicleta ser encontrada em imóvel onde estava sendo desmontada
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Fiscalização notifica ocupações irregulares em área pública no Itajuru
Ação no bairro resultou em notificações a carrinhos, food trucks e veículos em situação de possível abandono
Homem condenado por estupro é preso pela PRF na BR-040 enquanto viajava
Motorista de 57 anos, considerado foragido da Justiça, foi abordado durante fiscalização em Carandaí, na região Central de Minas
Acidente entre moto e carro é registrado em Unamar, Cabo Frio
Circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades
Polícia Civil recupera moto roubada, apreende pistola e drogas
Ação na comunidade do Jacaré contou com apoio da Guarda Municipal e resultou na apreensão de arma, munições, cocaína e duas motocicletas
Justiça determina demolição de imóvel construído irregularmente em Cabo Frio
Sentença acolhe ação do MPF que aponta danos ambientais permanentes na Praia do Foguete
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