Fiscalização integra calendário permanente de ações urbanas em Cabo Frio. - Reprodução/

Fiscalização integra calendário permanente de ações urbanas em Cabo Frio.Reprodução/

Publicado 22/05/2026 13:33

Cabo Frio - Uma ação da Operação Cabo Frio em Ordem foi realizada na manhã desta quinta-feira (21), na Rua Zé Pretinho, ao lado do Ginásio Alfredo Barreto, no bairro Itajuru, em Cabo Frio. A atividade foi conduzida pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública e teve como objetivo fiscalizar a utilização de espaços públicos, a circulação de pedestres e o trânsito na região.



Durante a operação, foram emitidas 16 notificações. Destas, 13 foram destinadas a carrinhos e food trucks estacionados em áreas públicas de forma irregular. Outras três notificações envolveram veículos identificados em situação de possível abandono.



Segundo a administração municipal, os responsáveis foram notificados e terão prazo de 48 horas para regularizar a situação. Caso não haja adequação dentro do período estabelecido, os veículos poderão ser removidos.



Além das notificações, equipes também orientaram moradores, comerciantes e responsáveis por estabelecimentos sobre a utilização de calçadas, vias públicas e áreas de circulação, com recomendações para evitar o armazenamento de entulho, materiais de construção, veículos e outros objetos nesses espaços. A Operação Cabo Frio em Ordem vem sendo realizada em diferentes bairros do município com ações de fiscalização em espaços públicos.



Denúncias sobre obstrução de vias, veículos abandonados ou ocupações irregulares podem ser feitas pelo telefone 153. Segundo a administração municipal, as ocorrências são encaminhadas à Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas) para análise e providências.