De acordo com a PRF, o suspeito, natural de Belo Horizonte, conduzia um veículo com destino à cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.Reprodução/
Homem condenado por estupro é preso pela PRF na BR-040 enquanto viajava
Motorista de 57 anos, considerado foragido da Justiça, foi abordado durante fiscalização em Carandaí, na região Central de Minas
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Acidente entre moto e carro é registrado em Unamar, Cabo Frio
Circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas pelas autoridades
Polícia Civil recupera moto roubada, apreende pistola e drogas
Ação na comunidade do Jacaré contou com apoio da Guarda Municipal e resultou na apreensão de arma, munições, cocaína e duas motocicletas
Justiça determina demolição de imóvel construído irregularmente em Cabo Frio
Sentença acolhe ação do MPF que aponta danos ambientais permanentes na Praia do Foguete
Operação policial é realizada na comunidade Buraco do Boi, em Cabo Frio
25º BPM contou com apoio do Batalhão de Ações com Cães em ação voltada ao combate à criminalidade e reforço da segurança
Chuva forte provoca alagamentos em escolas e ruas de Cabo Frio
Alunos precisaram tirar os tênis para sair de unidade no Guarani; Escola Robinson Carvalho de Azevedo, no Parque Burle, também registrou alagamento
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