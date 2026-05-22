De acordo com a PRF, o suspeito, natural de Belo Horizonte, conduzia um veículo com destino à cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. - Reprodução/

De acordo com a PRF, o suspeito, natural de Belo Horizonte, conduzia um veículo com destino à cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.Reprodução/

Publicado 22/05/2026 13:14

Cabo Frio - Um homem de 57 anos, condenado pelo crime de estupro e considerado foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (19), durante uma operação de fiscalização na BR-040, em Carandaí, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com a PRF, o suspeito, natural de Belo Horizonte, conduzia um veículo com destino à cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e viajava sozinho no momento da abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais realizaram consultas aos sistemas de segurança e identificaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o motorista. Segundo a corporação, a ordem judicial foi expedida após condenação definitiva a oito anos de reclusão pelo crime de estupro.

Ainda conforme a PRF, o crime ocorreu em 2021, na cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A condenação foi expedida em abril deste ano, período em que o homem passou a ser considerado foragido da Justiça.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Judiciária, em Conselheiro Lafaiete.