A fiscalização foi realizada em conjunto com as intervenções em andamento na rua, que é utilizada para circulação no distrito.Reprodução/
Operação Cabo Frio em Ordem atua durante obras de drenagem e pavimentação
Subsecretaria acompanhou intervenções na Rua Orlando Bragança e realizou orientações sobre uso de espaços públicos
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Acusado de envolvimento em roubos de carga é preso em Cabo Frio
Homem foragido da Justiça tinha mandado de prisão por roubo qualificado e também é investigado por extorsão em Jacarepaguá
RCFM 88,7 celebra primeiro ano no ar com "Sunset" em Cabo Frio
Evento gratuito acontece no dia 6 de junho com música, arte, gastronomia e atrações culturais voltadas para toda a família em um cenário privilegiado para celebrar a trajetória da emissora ao lado dos ouvintes, parceiros e da comunidade
Jovem de 18 anos é executado a tiros em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Matheus Gabriel foi assassinado na madrugada desta terça-feira (19), na Rua Sete, no bairro Aquarius
Mart promove programação gratuita da Semana Nacional de Museus em Cabo Frio
Com o tema "Museus: unindo um mundo dividido", a temporada de atividades no museu começou na última semana e segue até o dia 27 de maio com exposições, teatro, lançamentos de livros e debates
Morador em situação de rua é morto a tiros no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite deste sábado (17), na Rua do Céu; imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos
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