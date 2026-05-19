A edição deste ano propõe uma reflexão estruturante sobre o papel dessas instituições na garantia do direito à memória. - Reprodução/

A edição deste ano propõe uma reflexão estruturante sobre o papel dessas instituições na garantia do direito à memória.Reprodução/

Publicado 19/05/2026 15:09

Cabo Frio - O Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram) de Cabo Frio está com programações especiais em celebração à 24ª Semana Nacional de Museus. As atividades, que tiveram início na última quinta-feira (14) com a abertura do Festival Internacional de Cinema de Cabo Frio (FINCCA), seguem com ações gratuitas e abertas ao público até o dia 27 de maio. O cronograma para os próximos dias inclui rodas de conversa sobre saúde mental, mediação de leitura, exposições, apresentações teatrais e musicais, além de visitas mediadas.



Com o tema “Museus: unindo um mundo dividido”, a edição deste ano propõe uma reflexão estruturante sobre o papel dessas instituições na garantia do direito à memória, na promoção da justiça social e no fortalecimento da participação cidadã. Mais do que espaços de preservação, os museus se afirmam como agentes ativos na consolidação da democracia cultural, assegurando acesso plural aos bens culturais, às narrativas históricas e aos processos de produção de sentido.

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CONFIRA AS PRÓXIMAS ATIVIDADES

Quarta-feira (20) | 10h às 11h e 16h às 17h – Peça teatral + Roda de Conversa “ÍTACA – Memórias do Fio e do Mar”O projeto, realizado pelo Coletivo En La Barca, apresentará uma contação de histórias teatralizada baseada no texto “Ítaca”, de Amena Mayall. A proposta une oralidade, performance cênica e objetos documentais para narrar a relação entre uma avó rendeira e sua neta. O fio condutor é o fazer da renda de bilro e a vida à beira-mar, ambientada em uma comunidade pesqueira de Arraial do Cabo.

Memórias do Fio e do Mar”O projeto, realizado pelo Coletivo En La Barca, apresentará uma contação de histórias teatralizada baseada no texto “Ítaca”, de Amena Mayall. A proposta une oralidade, performance cênica e objetos documentais para narrar a relação entre uma avó rendeira e sua neta. O fio condutor é o fazer da renda de bilro e a vida à beira-mar, ambientada em uma comunidade pesqueira de Arraial do Cabo. Quinta-feira (21) | 10h às 12h – CAPSi no Mart – Atividade musical e exposição fotográficaO Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) de Cabo Frio celebrará a Luta Antimanicomial com um evento aberto à comunidade. O objetivo é compartilhar o trabalho realizado na unidade por meio de diálogos, apresentação musical com instrumentos reciclados confeccionados pelas crianças e uma exposição visual das oficinas desenvolvidas.

Atividade musical e exposição fotográficaO Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) de Cabo Frio celebrará a Luta Antimanicomial com um evento aberto à comunidade. O objetivo é compartilhar o trabalho realizado na unidade por meio de diálogos, apresentação musical com instrumentos reciclados confeccionados pelas crianças e uma exposição visual das oficinas desenvolvidas. Sábado (23) | 14h30 às 15h30#VemProMart – Edição Especial Semana Nacional de Museus – O MART promove uma visita mediada pelos espaços musealizados do antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos. O percurso narra a trajetória deste fundamental patrimônio do século XVII, revelando as camadas históricas e arquitetônicas que tornam o edifício um dos marcos mais importantes de Cabo Frio.

Edição Especial Semana Nacional de Museus – O MART promove uma visita mediada pelos espaços musealizados do antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos. O percurso narra a trajetória deste fundamental patrimônio do século XVII, revelando as camadas históricas e arquitetônicas que tornam o edifício um dos marcos mais importantes de Cabo Frio. Sábado (23) | 16h às 17h – Peça teatral + Roda de Conversa “ÍTACA – Memórias do Fio e do Mar”: O projeto, realizado pelo Coletivo En La Barca, apresentará uma contação de histórias teatralizada baseada no texto “Ítaca”, de Amena Mayall. A proposta une oralidade, performance cênica e objetos documentais para narrar a relação entre uma avó rendeira e sua neta. O fio condutor é o fazer da renda de bilro e a vida à beira-mar, ambientada em uma comunidade pesqueira de Arraial do Cabo.

Memórias do Fio e do Mar”: O projeto, realizado pelo Coletivo En La Barca, apresentará uma contação de histórias teatralizada baseada no texto “Ítaca”, de Amena Mayall. A proposta une oralidade, performance cênica e objetos documentais para narrar a relação entre uma avó rendeira e sua neta. O fio condutor é o fazer da renda de bilro e a vida à beira-mar, ambientada em uma comunidade pesqueira de Arraial do Cabo. Quarta-feira (27) | 10h às 12h – Roda de conversa – Semana da Luta Antimanicomial: O encontro contará com um debate sobre a Lei 10.216 e a importância da Luta Antimanicomial. Para encerrar a atividade, será realizado um piquenique compartilhado, promovendo a integração entre usuários do serviço, equipe e comunidade.

Todas as atividades são gratuitas. Em caso de mau tempo, a programação estará sujeita a alterações.



SOBRE A SEMANA NACIONAL DE MUSEUS



Promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a Semana Nacional de Museus é uma temporada anual de mobilização cultural em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio). O evento reúne instituições de todo o país para oferecer programações especiais, com o objetivo de aproximar o público do patrimônio cultural e fortalecer o papel dos museus na sociedade.



A cada ano, as atividades são guiadas por um tema contemporâneo proposto pelo Conselho Internacional de Microfone/Museus (ICOM), estimulando debates críticos. Embora o foco seja a semana do dia 18, muitas instituições estendem seus calendários, ampliando o impacto das ações junto às comunidades locais, como é o caso do Mart.



24ª Semana Nacional de Museus no Mart



Data: até o dia 27 de maio de 2026

Local: Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram)



Endereço: Largo de Santo Antônio, s/nº, Centro – Cabo Frio (RJ). Antigo Convento de Nossa Senhora dos Anjos.



Entrada: Gratuita