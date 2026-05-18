A gestante Elaine viajava acompanhada do marido, Allan, quando começou a sentir fortes dores. - Reprodução/ Araruama em Pauta

A gestante Elaine viajava acompanhada do marido, Allan, quando começou a sentir fortes dores.Reprodução/ Araruama em Pauta

Publicado 18/05/2026 14:51

Cabo Frio - Uma viagem entre Cabo Frio e Betim, em Minas Gerais, terminou de forma inesquecível neste sábado (16). Uma bebê nasceu dentro de um ônibus da empresa Brasil Bus enquanto o veículo seguia pela Via Lagos, mobilizando passageiros, motoristas e socorristas em uma verdadeira corrente de solidariedade.



A gestante Elaine viajava acompanhada do marido, Allan, quando começou a sentir fortes dores. A bolsa havia rompido e o parto, previsto apenas para junho, acabou sendo antecipado no meio da estrada. Diante da emergência, os motoristas Ernesto e Fabrício seguiram até o posto policial de Boa Esperança, em Rio Bonito, para aguardar a chegada do resgate.



No entanto, o nascimento da pequena Hadassa não podia mais esperar.



Enquanto a ambulância era acionada, as contrações aumentaram rapidamente e passageiros passaram a ajudar como podiam. Uma bombeira, identificada como Camila assumiu o atendimento e realizou o parto ainda dentro do ônibus, contando com o apoio da veterinária Flávia e dos motoristas, que auxiliaram durante todo o procedimento até a chegada da equipe de socorro.



O momento ganhou ainda mais significado por acontecer próximo ao local onde, um dia antes, ocorreu o acidente que vitimou o socorrista da CCR ViaLagos Shirley Vieira, de 54 anos, colega muito querido pelos profissionais envolvidos no atendimento, que morreu após ser atropelado durante uma ocorrência na estrada. Segundo relatos, a equipe ainda enfrentava o impacto emocional da perda quando foi surpreendida pela chegada da bebê.



A própria mãe da criança enviou um áudio após o nascimento dedicando a chegada de Hadassa à memória de Shirley e agradecendo a todos que participaram daquele momento.



“Em meio à dor, Deus enviou um sinal de esperança”, relatou uma testemunha emocionada ao lembrar da cena vivida na Via Lagos.



O contraste entre o luto recente e a chegada de uma nova vida marcou profundamente quem acompanhou o parto. A bebê nasceu saudável e emocionou toda a região ao protagonizar uma história de união, cuidado e esperança em plena rodovia.

