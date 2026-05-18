Segundo a Guarda Civil Municipal, cinco indivíduos estariam realizando manobras conhecidas como "grau", empinando motocicletas em via pública. - Reprodução/

Segundo a Guarda Civil Municipal, cinco indivíduos estariam realizando manobras conhecidas como "grau", empinando motocicletas em via pública.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 14:08

Cabo Frio - A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, deteve dois homens na tarde dessa sexta-feira (15), após denúncias de manobras perigosas na Rua Luiz Feliciano Cardoso, no bairro Praia do Siqueira (altura da Morada do Samba).

A ocorrência foi registrada por volta das 16h40, após o Centro de Controle Operacional (CCO) acionar a equipe da ROMU com base em diversas denúncias feitas pela população. Segundo a Guarda Civil Municipal, cinco indivíduos estariam realizando manobras conhecidas como “grau”, empinando motocicletas em via pública e colocando em risco motoristas, pedestres e moradores da região.

Ao chegarem ao local, os agentes flagraram os suspeitos realizando as manobras. Com a aproximação da viatura, os motociclistas tentaram deixar o local da denúncia. Durante a tentativa de fuga, um dos motociclistas perdeu o controle da moto e caiu junto ao homem que estava na garupa do veículo. Os dois ocupantes foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também não portava os documentos obrigatórios da motocicleta. O veículo foi apreendido após os agentes constatarem que o chassi estava parcialmente ilegível.

O coordenador da Romu, inspetor de 1ª classe Mateus Henrique, destacou que a ação foi resultado direto da participação da população por meio das denúncias:

“As denúncias chegaram porque estavam acontecendo aulas de autoescola na região e os motociclistas estariam empinando as motos, colocando em risco a segurança de quem estava no local. A equipe realizou buscas e conseguiu localizar os suspeitos. Esse retorno da população é muito importante e ajuda as equipes a darem respostas rápidas às ocorrências”, afirmou.