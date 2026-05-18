Segundo a Guarda Civil Municipal, cinco indivíduos estariam realizando manobras conhecidas como "grau", empinando motocicletas em via pública.Reprodução/
Motociclistas sem carteira são detidos por direção perigosa em Cabo Frio
Ação ocorreu nessa sexta-feira (15), logo após moradores alertarem sobre motociclistas empinando motos em via pública
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