Por volta das 12h, agentes da DEAM que realizavam campana em uma viatura descaracterizada visualizaram o homem em um veículo e iniciaram o acompanhamento.Reprodução/
Segundo as informações, as equipes receberam informações de que o suspeito estaria em um apartamento de um amigo, no bairro Portinho, e passaram a monitorar o local. Por volta das 12h, agentes da DEAM que realizavam campana em uma viatura descaracterizada visualizaram o homem em um veículo e iniciaram o acompanhamento.
Em seguida, policiais da 126ª DP montaram um cerco e conseguiram interceptar o suspeito na Rua Jorge Lóssio, no Centro de Cabo Frio.
Após a abordagem, o homem foi encaminhado para a sede da 126ª DP, onde a prisão foi formalizada.
Ainda segundo a polícia, o preso possui 12 anotações criminais, sendo a maioria relacionada a casos de violência doméstica e familiar.
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