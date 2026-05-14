Por volta das 12h, agentes da DEAM que realizavam campana em uma viatura descaracterizada visualizaram o homem em um veículo e iniciaram o acompanhamento. - Reprodução/

Por volta das 12h, agentes da DEAM que realizavam campana em uma viatura descaracterizada visualizaram o homem em um veículo e iniciaram o acompanhamento.Reprodução/

Publicado 14/05/2026 14:43

Cabo Frio - Um homem identificado como W.C. de A. foi preso nesta quarta-feira (13) durante uma operação conjunta realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cabo Frio (DEAM) e pela 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). De acordo com a polícia, a ação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica contra a mulher.



Segundo as informações, as equipes receberam informações de que o suspeito estaria em um apartamento de um amigo, no bairro Portinho, e passaram a monitorar o local. Por volta das 12h, agentes da DEAM que realizavam campana em uma viatura descaracterizada visualizaram o homem em um veículo e iniciaram o acompanhamento.



Em seguida, policiais da 126ª DP montaram um cerco e conseguiram interceptar o suspeito na Rua Jorge Lóssio, no Centro de Cabo Frio.



Após a abordagem, o homem foi encaminhado para a sede da 126ª DP, onde a prisão foi formalizada.



Ainda segundo a polícia, o preso possui 12 anotações criminais, sendo a maioria relacionada a casos de violência doméstica e familiar.



