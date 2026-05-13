Entre os municípios da região que devem ser impactados pelas condições do mar estão Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. - Reprodução/ Reinaldo Azevedo

Entre os municípios da região que devem ser impactados pelas condições do mar estão Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.Reprodução/ Reinaldo Azevedo

Publicado 13/05/2026 11:28

Cabo Frio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral do estado do Rio de Janeiro, incluindo cidades da Região dos Lagos, devido à passagem de uma frente fria que pode provocar ondas de até 3 metros de altura até o meio-dia de quarta-feira (13).

Entre os municípios da região que devem ser impactados pelas condições do mar estão Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

Segundo o aviso meteorológico, o mar deve permanecer agitado entre Búzios e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, com ondas de direção sudoeste a sul. A previsão aponta maior intensidade principalmente durante a noite desta terça-feira (12).

O alerta reforça a atenção em áreas de praia, costões e locais utilizados para pesca e atividades náuticas, especialmente no segundo distrito de Cabo Frio, onde o mar costuma apresentar condições mais severas durante períodos de ressaca.

A recomendação da Marinha é para que pescadores, navegantes, praticantes de esportes marítimos e embarcações de pequeno porte acompanhem os avisos atualizados antes de sair para o mar. Banhistas também devem evitar áreas com forte arrebentação e seguir orientações das equipes de salvamento e da Defesa Civil.