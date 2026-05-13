Entre os municípios da região que devem ser impactados pelas condições do mar estão Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.Reprodução/ Reinaldo Azevedo
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