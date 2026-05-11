A ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais. - Reprodução/

A ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 19:29

Cabo Frio - Policiais da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM) flagraram uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados em situação de degradação ambiental dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Pau Brasil, no bairro Peró, em Cabo Frio.



De acordo com a equipe, no local foram constatados corte e supressão de vegetação nativa, além da utilização de motosserra e motopoda sem Licença para Porte e Uso (LPU), exigida para esse tipo de equipamento.



A ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais, que tratam de danos à vegetação em áreas protegidas e do uso irregular de motosserra.

De acordo com a equipe, no local foram constatados corte e supressão de vegetação nativa. Reprodução/