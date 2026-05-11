A ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais.Reprodução/
De acordo com a equipe, no local foram constatados corte e supressão de vegetação nativa, além da utilização de motosserra e motopoda sem Licença para Porte e Uso (LPU), exigida para esse tipo de equipamento.
A ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais, que tratam de danos à vegetação em áreas protegidas e do uso irregular de motosserra.
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