Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado foi acompanhado até o momento da abordagem. - Reprodução/ Região dos Lagos notícia

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado foi acompanhado até o momento da abordagem.Reprodução/ Região dos Lagos notícia

Publicado 11/05/2026 17:42

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável durante uma operação realizada na Região dos Lagos. A ação foi coordenada por agentes da 126ª DP, após levantamento de informações do setor de inteligência da unidade.



Segundo a corporação, os policiais seguiram até a Estrada dos Campos Novos, nas imediações do Bar da Amizade, onde passaram a monitorar a movimentação do suspeito. Após um período de campana, os agentes conseguiram localizar o homem.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado foi acompanhado até o momento da abordagem. Ele não teria reagido à prisão e foi encaminhado para a 126ª DP, onde o mandado foi cumprido oficialmente.



A Justiça de Cabo Frio condenou o homem a mais de 11 anos de prisão em regime fechado com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.



A polícia também informou que o preso possui registros anteriores relacionados a casos de violência contra a mulher.

