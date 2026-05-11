Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado foi acompanhado até o momento da abordagem.Reprodução/ Região dos Lagos notícia
Segundo a corporação, os policiais seguiram até a Estrada dos Campos Novos, nas imediações do Bar da Amizade, onde passaram a monitorar a movimentação do suspeito. Após um período de campana, os agentes conseguiram localizar o homem.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado foi acompanhado até o momento da abordagem. Ele não teria reagido à prisão e foi encaminhado para a 126ª DP, onde o mandado foi cumprido oficialmente.
A Justiça de Cabo Frio condenou o homem a mais de 11 anos de prisão em regime fechado com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.
A polícia também informou que o preso possui registros anteriores relacionados a casos de violência contra a mulher.
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