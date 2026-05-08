Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um saco contendo erva seca semelhante à maconha. - Reprodução/

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um saco contendo erva seca semelhante à maconha.Reprodução/

Publicado 08/05/2026 15:26

Cabo Frio - Uma operação da PM e da P2 resultou na apreensão de drogas sintéticas, cocaína e skank na noite desta quinta-feira (7), no bairro Passagem, em Cabo Frio.

A ação aconteceu após levantamento de informações de inteligência sobre um suspeito que estaria atuando no tráfico de drogas na região. As equipes foram até a Avenida Almirante Barroso, onde localizaram o acusado, identificado pelas iniciais B.L.D.C.R., de 21 anos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um saco contendo erva seca semelhante à maconha. Questionado, ele informou que realizava uma entrega de drogas e admitiu possuir mais entorpecentes em casa.

Os agentes seguiram até a residência do acusado e, no quarto do imóvel, apreenderam 240 comprimidos de ecstasy, 18 litros de “black lança”, aproximadamente 300 gramas de MD cristal, 152 cápsulas de cocaína, 500 gramas de skank e cerca de 300 gramas de ice.

O suspeito foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia e posteriormente levado à 127ª DP Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.