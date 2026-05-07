De acordo com informações, o motociclista seguia pela via no sentido São Pedro da Aldeia quando foi atingido pela Fiorino. - Reprodução/ Rlagos Notícias

De acordo com informações, o motociclista seguia pela via no sentido São Pedro da Aldeia quando foi atingido pela Fiorino.Reprodução/ Rlagos Notícias

Publicado 07/05/2026 18:30

Cabo Frio - Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um utilitário Fiat Fiorino branco na noite desta quarta-feira (6), na Avenida América Central, em Cabo Frio.



De acordo com informações, o motociclista seguia pela via no sentido São Pedro da Aldeia quando foi atingido pela Fiorino, que teria avançado o sinal vermelho ao tentar acessar a entrada de um posto de gasolina localizado na avenida.



Segundo relatos de testemunhas, o semáforo estava fechado para o veículo utilitário no momento da colisão. Ainda conforme as informações, o motorista teria acelerado para tentar atravessar antes da mudança do sinal, atingindo a motocicleta.



Com o impacto, a moto ficou praticamente destruída. O motociclista foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Central de Emergência (HCE) de Cabo Frio. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista.



A Polícia Militar também esteve no local para auxiliar na organização do trânsito e preservar a área até a chegada da perícia.



O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), que irá investigar as circunstâncias do acidente e apurar a responsabilidade do motorista envolvido na colisão.