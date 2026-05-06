O preso foi identificado como Josias Gonçalves Fernando, conhecido como "Gorila" ou "JS".Reprodução/
O preso foi identificado como Josias Gonçalves Fernando, conhecido como “Gorila” ou “JS”. Ele era considerado foragido da Justiça e teve o mandado de prisão preventiva cumprido após a confirmação de sua localização.
De acordo com as investigações, Josias é apontado como um dos envolvidos na morte de Joel Campos Josuel, conhecido como “Joca”. O crime ocorreu na madrugada do dia 7 de outubro de 2024, na Rua do Pomar. A vítima teria sido cercada por um grupo e morta no local.
Segundo a Polícia Civil, a equipe passou a monitorar a região após receber informações sobre o paradeiro do suspeito. A operação foi conduzida de forma cautelosa, com o objetivo de evitar fuga e preservar a segurança dos moradores da área.
Ainda conforme os investigadores, o crime teria contado com a participação de outros envolvidos ligados a uma facção criminosa. As apurações indicam que a ação foi realizada com uso de violência.
A polícia informou também que Josias possui antecedentes criminais, com registros por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.
As investigações seguem em andamento para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no caso.
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