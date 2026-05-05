Depois da quarta-feira (6), o sistema fecha e não será mais possível fazer alterações no cadastro eleitoral até depois das eleições. - Reprodução/

Depois da quarta-feira (6), o sistema fecha e não será mais possível fazer alterações no cadastro eleitoral até depois das eleições.Reprodução/

Publicado 05/05/2026 11:51

Cabo Frio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) ampliou o horário de atendimento em todo o estado e segue funcionando até esta quarta-feira (6), último dia antes do fechamento do cadastro eleitoral.

Desde o início da semana, cartórios eleitorais e centrais de atendimento estão abrindo das 9h às 19h. Todo mundo que chegar dentro desse horário será atendido ou, pelo menos, sairá com um agendamento garantido para os dias seguintes.

A movimentação aumentou justamente por causa do prazo apertado. É nesse período que eleitores podem tirar o primeiro título, transferir o local de votação ou regularizar pendências para participar das eleições de outubro de 2026.

Quem perder o prazo vai enfrentar restrições além das urnas. Sem o título regular, o cidadão pode ficar impedido de emitir passaporte, assumir cargo público, conseguir financiamento e até se matricular em instituições públicas.

A biometria não é obrigatória para votar, mas quem quiser já pode aproveitar o atendimento presencial para fazer o cadastro. Para quem já tem os dados registrados, parte dos serviços também pode ser feita online.

O TRE-RJ também reforça o chamado para os mais jovens. Adolescentes a partir de 15 anos já podem solicitar o título, desde que completem 16 até o dia da eleição, marcada para 4 de outubro de 2026.

Para ser atendido, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência recente. Em casos específicos, como mudança de nome ou alistamento militar, documentos adicionais podem ser exigidos.

Depois da quarta-feira (6), o sistema fecha e não será mais possível fazer alterações no cadastro eleitoral até depois das eleições.