Depois da quarta-feira (6), o sistema fecha e não será mais possível fazer alterações no cadastro eleitoral até depois das eleições.Reprodução/
TRE-RJ amplia atendimento e garante prazo final do cadastro
Cartórios eleitorais do estado do Rio funcionam das 9h às 19h para regularização de eleitores até esta quarta-feira (6)
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Motociclista fica ferido após queda na Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio
Acidente provocou congestionamento e mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (4)
Ônibus pega fogo na Via Lagos e mobiliza equipes de emergência
Incidente ocorreu na tarde de domingo (3) e causou lentidão no trânsito; não há confirmação oficial de feridos
Homem é baleado após briga e suposta tentativa de agressão em Cabo Frio
Caso teria começado após denúncia de violência doméstica no bairro Peró neste domingo (3)
Fornecedor de armas de milícia é preso em casa de luxo em Cabo Frio
De acordo com os agentes, ele é apontado como principal fornecedor de armas da milícia liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho"
Colisão entre carro e moto é registrada em cruzamento no Braga, em Cabo Frio
Imagens mostram momento do impacto e vítimas sendo arremessadas
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