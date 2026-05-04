O homem já havia sido preso em 2023, após atirar contra policiais, mas foi colocado em liberdade pouco tempo depois e estava foragido desde então. - Reprodução/RC24H

O homem já havia sido preso em 2023, após atirar contra policiais, mas foi colocado em liberdade pouco tempo depois e estava foragido desde então.Reprodução/RC24H

Publicado 04/05/2026 13:39

Cabo Frio - Após um trabalho de inteligência, policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta quinta-feira (30), um narcomiliciano responsável por abastecer com armamento uma milícia que atua em comunidades da Zona Oeste do Rio. Ele foi localizado em um imóvel de luxo, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



As investigações para chegar ao paradeiro do criminoso duraram cerca de um mês, com monitoramento constante e levantamento de dados estratégicos. De acordo com os agentes, ele é apontado como principal fornecedor de armas da milícia liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o “Zinho”.



O homem já havia sido preso em 2023, após atirar contra policiais, mas foi colocado em liberdade pouco tempo depois e estava foragido desde então. Mesmo nesse período, continuou atuando no fornecimento de armamento para o grupo criminoso.



Com base nas informações de inteligência, os agentes localizaram o narcomiliciano em uma residência em Tamois. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de formação de milícia privada e comércio ilegal de arma de fogo.

