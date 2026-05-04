O homem já havia sido preso em 2023, após atirar contra policiais, mas foi colocado em liberdade pouco tempo depois e estava foragido desde então.Reprodução/RC24H
As investigações para chegar ao paradeiro do criminoso duraram cerca de um mês, com monitoramento constante e levantamento de dados estratégicos. De acordo com os agentes, ele é apontado como principal fornecedor de armas da milícia liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o “Zinho”.
O homem já havia sido preso em 2023, após atirar contra policiais, mas foi colocado em liberdade pouco tempo depois e estava foragido desde então. Mesmo nesse período, continuou atuando no fornecimento de armamento para o grupo criminoso.
Com base nas informações de inteligência, os agentes localizaram o narcomiliciano em uma residência em Tamois. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de formação de milícia privada e comércio ilegal de arma de fogo.
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