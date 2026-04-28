Ao todo, 13 pessoas foram presas. Nove delas foram capturadas durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira (28). - Reprodução/ RC24H

Ao todo, 13 pessoas foram presas. Nove delas foram capturadas durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira (28).Reprodução/ RC24H

Publicado 28/04/2026 15:11

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira (28) tem como alvo um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, com ações simultâneas em Cabo Frio, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Paraty. Batizada de Operação Hemostase, a ofensiva busca enfraquecer a atuação da organização investigada.

Ao todo, 13 pessoas foram presas. Nove delas foram capturadas durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira. Outras quatro já estavam no sistema prisional e também foram incluídas na ação judicial.

Os trabalhos são conduzidos por equipes da 23ª Delegacia de Polícia do Méier (23ª DP), com participação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público.

De acordo com as investigações, o grupo atuava nas comunidades Rua Sete, Rasta e Vila Urussaí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde mantinha um esquema de intimidação contra moradores para impor serviços controlados pela facção.

Entre as práticas apuradas está a exigência para contratação de internet fornecida por pessoas ligadas ao tráfico. Segundo a polícia, a estratégia servia para ampliar o domínio territorial e financiar atividades criminosas.

A apuração também aponta possível envolvimento dos investigados em roubos de veículos, cargas e movimentações financeiras usadas para ocultar valores obtidos ilegalmente.

Entre os alvos identificados como lideranças estão Joab da Conceição Silva, conhecido como “Joab”, Thiago Barbosa Conrado, o “Taz”, e Carlos Henrique Santos de Araújo, chamado de “CH”.

Cerca de 120 policiais civis participam da operação, com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram autorizados pela 1ª Vara Criminal Especializada, após trabalho de investigação e monitoramento realizado pelas equipes responsáveis pelo caso.