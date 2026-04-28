Ao todo, 13 pessoas foram presas. Nove delas foram capturadas durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira (28).Reprodução/ RC24H
Operação contra núcleo criminoso do CV cumpre mandados em Cabo Frio
Treze pessoas foram presas em ação da Polícia Civil que investiga extorsão de moradores, lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos ao grupo na Baixada Fluminense
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Homem que estava desaparecido é encontrado morto nas Dunas do Peró, em Cabo Frio
Vítima foi identificada como Cristiano Machado de Souza, de 23 anos, conhecido na região como Miguel Rodrigues, morador da Reserva do Peró; policiamento na região permanece reforçado
Homem é preso após furtar carro e usar cartões da vítima em Cabo Frio
Acusado foi localizado pela Polícia Militar com veículo levado no bairro Passagem e diversos pertences da vítima
Lutador de Cabo Frio retorna após oito anos e perde no Jungle Fight 149
Everton "Gigante" Rocha enfrentou Rodolfo dos Santos em São Paulo após período afastado das competições
Cabo Frio recebe mutirão gratuito de documentação em Tamoios nesta semana
Serviços incluem emissão de documentos, orientações sociais e atendimentos em diferentes áreas para moradores da região
Manifestação interdita Estrada Velha e mobiliza Polícia Militar em Cabo Frio
Protesto foi encerrado após atuação dos agentes; moradores relataram desaparecimento de homem após confronto entre grupos criminosos
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