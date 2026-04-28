Os policiais encontraram três aparelhos celulares, um smartwatch, um óculos de sol e cartões da vítima, que já haviam sido utilizados em compras. - Reprodução/

Os policiais encontraram três aparelhos celulares, um smartwatch, um óculos de sol e cartões da vítima, que já haviam sido utilizados em compras.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 11:52

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (27) após furtar um veículo no bairro Passagem e utilizar cartões bancários da vítima em Cabo Frio. A prisão aconteceu na Rua Hélio Porciúncula, no bairro Reserva do Peró.



De acordo com informações do 25º Batalhão de Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando localizou um Fiat Palio branco, furtado momentos antes. Durante a abordagem, um homem identificado como G.D.S. se apresentou como estando na posse do automóvel e alegou ter adquirido o carro no bairro Jardim Esperança.



Com o suspeito, os policiais encontraram três aparelhos celulares, um smartwatch, um óculos de sol e cartões da vítima, que já haviam sido utilizados em compras. Também foram localizadas notas fiscais que comprovariam transações realizadas no mesmo local onde o homem foi abordado.



O suspeito foi encaminhado à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Central de Flagrantes, em São Pedro da Aldeia, onde a vítima reconheceu o acusado.



Ele permaneceu preso em flagrante por furto de veículo. Todos os bens foram recuperados e devolvidos à vítima.