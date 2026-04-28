Os policiais encontraram três aparelhos celulares, um smartwatch, um óculos de sol e cartões da vítima, que já haviam sido utilizados em compras.Reprodução/
De acordo com informações do 25º Batalhão de Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando localizou um Fiat Palio branco, furtado momentos antes. Durante a abordagem, um homem identificado como G.D.S. se apresentou como estando na posse do automóvel e alegou ter adquirido o carro no bairro Jardim Esperança.
Com o suspeito, os policiais encontraram três aparelhos celulares, um smartwatch, um óculos de sol e cartões da vítima, que já haviam sido utilizados em compras. Também foram localizadas notas fiscais que comprovariam transações realizadas no mesmo local onde o homem foi abordado.
O suspeito foi encaminhado à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Central de Flagrantes, em São Pedro da Aldeia, onde a vítima reconheceu o acusado.
Ele permaneceu preso em flagrante por furto de veículo. Todos os bens foram recuperados e devolvidos à vítima.
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