Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo. - Reprodução/

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 13:16

Cabo Frio - Uma manifestação registrada na noite deste domingo (26), na Estrada Velha de Búzios, em frente ao bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, mobilizou equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM). O protesto começou por volta das 19h40, com incêndio de pneus e bloqueio total da via.



Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo. Após a atuação das equipes e a estabilização da situação, os manifestantes relataram o desaparecimento de um homem ocorrido na sexta-feira (25).



De acordo com os relatos apresentados no local, o desaparecimento teria acontecido após uma troca de tiros entre integrantes de facções rivais na Praia das Dunas do Peró. A suspeita informada aos policiais é de que a vítima tenha sido sequestrada e morta por criminosos do grupo rival.



Após o encerramento da manifestação, a via foi liberada para o trânsito. Ainda segundo a PM, o policiamento permanece reforçado na região.



O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

