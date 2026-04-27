Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo.Reprodução/
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo. Após a atuação das equipes e a estabilização da situação, os manifestantes relataram o desaparecimento de um homem ocorrido na sexta-feira (25).
De acordo com os relatos apresentados no local, o desaparecimento teria acontecido após uma troca de tiros entre integrantes de facções rivais na Praia das Dunas do Peró. A suspeita informada aos policiais é de que a vítima tenha sido sequestrada e morta por criminosos do grupo rival.
Após o encerramento da manifestação, a via foi liberada para o trânsito. Ainda segundo a PM, o policiamento permanece reforçado na região.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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