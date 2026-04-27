Entre o material recolhido estão 78 cápsulas de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 184 pedras de crack e 23 frascos de lança-perfume. - Reprodução/

Entre o material recolhido estão 78 cápsulas de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 184 pedras de crack e 23 frascos de lança-perfume.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 12:07

Cabo Frio - Uma ação policial realizada na tarde desta sexta-feira (24), na Rua das Raposas, em Unamar, distrito de Cabo Frio, resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munições e veículos supostamente utilizados em atividades criminosas.



De acordo com informações da ocorrência, equipes da Polícia Militar foram até o local após troca de informações indicando a prática de tráfico de drogas em um imóvel abandonado na região. Ao chegarem, os agentes teriam sido recebidos a tiros por suspeitos.



Segundo o registro, houve revide por parte das equipes. Após a estabilização da área, os policiais realizaram buscas e apreenderam um revólver calibre 38 da marca Rossi, seis munições do mesmo calibre, além de grande quantidade de entorpecentes.



Entre o material recolhido estão 78 cápsulas de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 184 pedras de crack e 23 frascos de lança-perfume. Também foram apreendidos um aparelho celular e duas motocicletas modelo Yamaha Lander, uma de cor preta e outra verde, ambas sem placa.



Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos na ação.

