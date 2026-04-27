Entre o material recolhido estão 78 cápsulas de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 184 pedras de crack e 23 frascos de lança-perfume.Reprodução/
De acordo com informações da ocorrência, equipes da Polícia Militar foram até o local após troca de informações indicando a prática de tráfico de drogas em um imóvel abandonado na região. Ao chegarem, os agentes teriam sido recebidos a tiros por suspeitos.
Segundo o registro, houve revide por parte das equipes. Após a estabilização da área, os policiais realizaram buscas e apreenderam um revólver calibre 38 da marca Rossi, seis munições do mesmo calibre, além de grande quantidade de entorpecentes.
Entre o material recolhido estão 78 cápsulas de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 184 pedras de crack e 23 frascos de lança-perfume. Também foram apreendidos um aparelho celular e duas motocicletas modelo Yamaha Lander, uma de cor preta e outra verde, ambas sem placa.
Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há informações sobre presos ou feridos na ação.
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