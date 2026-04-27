O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado e entregue a um condutor habilitado. - Reprodução/

O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado e entregue a um condutor habilitado.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 12:52

Cabo Frio - Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na manhã de sábado (25), após ser flagrado dirigindo em zigue-zague na Avenida Macário Pinto Lopes, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

A abordagem foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal durante uma ação do Grupamento Tático Móvel (GTM), com apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). Diante da condução irregular, os agentes deram ordem de parada a um veículo Ford de cor prata.

Durante a abordagem, os agentes identificaram sinais de embriaguez no condutor. Ele foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado. Em seguida, passou por procedimento no Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a ingestão de álcool.

O homem permaneceu preso, com fiança estipulada em três salários mínimos, conforme prevê o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo sob efeito de álcool.

O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado e entregue a um condutor habilitado.