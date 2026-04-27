O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado e entregue a um condutor habilitado.Reprodução/
Motorista é preso por embriaguez ao volante na Praia do Forte, em Cabo Frio
Condutor foi abordado após dirigir em zigue-zague; caso foi encaminhado à 126ª DP
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Troca de tiros termina com apreensão de drogas e arma em Unamar, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (24) e encaminhada à 126ª DP
Confusões com funcionários de food truck marcam praça em Cabo Frio
Casos recentes de brigas e agressões geram preocupação entre frequentadores e levantam questionamentos sobre fiscalização no local
Taxa de Resíduos tem novos valores e guias liberadas em Cabo Frio
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Homem é abordado com simulacro de arma em bar de Cabo Frio
Suspeito foi conduzido à delegacia após denúncia; local já havia registrado caso de violência no fim de semana
Acidente entre carro e moto deixa jovem ferida em Cabo Frio
Colisão ocorreu durante retorno da via e vítima foi levada para atendimento médico
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