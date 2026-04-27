A ação oferece serviços gratuitos de emissão de documentos e atendimento a programas sociais. - Reprodução/

A ação oferece serviços gratuitos de emissão de documentos e atendimento a programas sociais.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 15:55

Cabo Frio - Cabo Frio será palco, nesta terça-feira (28) e quarta-feira (30), do Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural. A ação oferece serviços gratuitos de emissão de documentos e atendimento a programas sociais. O atendimento ocorrerá no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Tamoios, na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, bairro Santo Antônio, das 9h às 15h.



Embora voltado prioritariamente à população rural, o mutirão também atenderá moradores da área urbana e demais públicos interessados.



A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à documentação civil e facilitar a inserção em políticas públicas, com foco em trabalhadoras rurais como agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, pescadoras artesanais, quilombolas, extrativistas, indígenas e ribeirinhas.



A ação integra o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais e reúne órgãos federais, estaduais e municipais, com apoio da administração municipal.



Segundo dados do programa, edições anteriores realizadas em municípios do estado do Rio de Janeiro ultrapassaram 7 mil atendimentos.



A programação em Cabo Frio contará com serviços de diversas áreas, incluindo emissão e atualização de CPF, Carteira de Identidade Nacional, regularização do título de eleitor, emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), atendimentos do INCRA e orientações sobre programas como Pronaf, PAA e PNAE.



Também estão previstos atendimentos jurídicos nas áreas de família, além de serviços trabalhistas como emissão da Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, intermediação de vagas e emissão de certidões.



O Tribunal Regional Eleitoral realizará atendimento para regularização eleitoral até o dia 1º de maio.



Na área social, serão oferecidos serviços como atualização do Cadastro Único (CadÚnico), emissão de cartão de estacionamento para idosos e atividades voltadas ao público da terceira idade. A programação inclui ainda ações de bem-estar e atividades culturais.



A Secretaria de Políticas para as Mulheres deve oferecer atendimento psicossocial e jurídico, além de serviços de orientação e atividades culturais.