Com o resultado, Rodolfo dos Santos se credenciou para disputar o cinturão da divisão, atualmente vago.Reprodução/ Talk Show dos Lagos
Com o resultado, Rodolfo dos Santos se credenciou para disputar o cinturão da divisão, atualmente vago. Ainda dentro do octógono, o presidente da organização, Wallid Ismail, anunciou que o atleta também receberá apoio mensal de custo até a luta pelo título, que ainda não tem data nem adversário definidos.
Mesmo com a derrota, Everton destacou o esforço para retornar ao cenário profissional após longo período sem atuar. Em publicação nas redes sociais, o atleta agradeceu o apoio recebido e ressaltou as dificuldades da preparação.
Segundo ele, a confirmação para participar do evento aconteceu no início deste ano. Inicialmente, a previsão era lutar no Rio de Janeiro entre março e abril, mas posteriormente a organização definiu São Paulo como sede do confronto.
Gigante afirmou que precisou montar equipe técnica, buscar academias na região e reorganizar a rotina para conseguir se preparar em tempo reduzido. De acordo com o lutador, foram cerca de 45 dias de treinamento intenso, período em que também precisou perder 26 quilos, readaptar o corpo ao ritmo de treinos e atender às exigências médicas e técnicas da organização.
Na avaliação do cabo-friense, o adversário levou vantagem por estar em atividade constante nos últimos anos, enquanto ele retornava após longo afastamento. Ainda assim, disse ter ficado satisfeito com o desempenho e com a forma como conseguiu se apresentar no evento.
Everton Gigante também afirmou que pretende voltar às competições em melhores condições físicas e com uma equipe estruturada para buscar novos resultados.
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