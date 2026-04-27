Com o resultado, Rodolfo dos Santos se credenciou para disputar o cinturão da divisão, atualmente vago. - Reprodução/ Talk Show dos Lagos

Com o resultado, Rodolfo dos Santos se credenciou para disputar o cinturão da divisão, atualmente vago.Reprodução/ Talk Show dos Lagos

Publicado 27/04/2026 16:39

Cabo Frio - O lutador cabo-friense Everton “Gigante” Rocha voltou ao cage no último sábado (25), no Jungle Fight 149, realizado no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. Após oito anos afastado dos treinamentos e competições, ele foi derrotado por nocaute técnico por Rodolfo dos Santos aos 2min45s do primeiro round, em combate da categoria meio-pesado (até 93 kg).



Com o resultado, Rodolfo dos Santos se credenciou para disputar o cinturão da divisão, atualmente vago. Ainda dentro do octógono, o presidente da organização, Wallid Ismail, anunciou que o atleta também receberá apoio mensal de custo até a luta pelo título, que ainda não tem data nem adversário definidos.



Mesmo com a derrota, Everton destacou o esforço para retornar ao cenário profissional após longo período sem atuar. Em publicação nas redes sociais, o atleta agradeceu o apoio recebido e ressaltou as dificuldades da preparação.



Segundo ele, a confirmação para participar do evento aconteceu no início deste ano. Inicialmente, a previsão era lutar no Rio de Janeiro entre março e abril, mas posteriormente a organização definiu São Paulo como sede do confronto.



Gigante afirmou que precisou montar equipe técnica, buscar academias na região e reorganizar a rotina para conseguir se preparar em tempo reduzido. De acordo com o lutador, foram cerca de 45 dias de treinamento intenso, período em que também precisou perder 26 quilos, readaptar o corpo ao ritmo de treinos e atender às exigências médicas e técnicas da organização.



Na avaliação do cabo-friense, o adversário levou vantagem por estar em atividade constante nos últimos anos, enquanto ele retornava após longo afastamento. Ainda assim, disse ter ficado satisfeito com o desempenho e com a forma como conseguiu se apresentar no evento.



Everton Gigante também afirmou que pretende voltar às competições em melhores condições físicas e com uma equipe estruturada para buscar novos resultados.