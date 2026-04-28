Familiares identificaram a vítima como Cristiano Machado de Souza, de 23 anos, conhecido na região como Miguel Rodrigues. - Reprodução/

Familiares identificaram a vítima como Cristiano Machado de Souza, de 23 anos, conhecido na região como Miguel Rodrigues.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 14:16

Cabo Frio - O corpo de um homem foi encontrado nas Dunas do Peró, em Cabo Frio, nesta terça-feira (28), após populares localizarem a vítima e acionarem a Polícia Militar por meio do telefone 190. Equipes foram mobilizadas e, ao chegarem à área indicada, confirmaram a ocorrência.

Posteriormente, familiares realizaram a identificação da vítima como Cristiano Machado de Souza, de 23 anos, conhecido na região como Miguel Rodrigues, morador do bairro Reserva do Peró.

Segundo as informações repassadas, ele estava desaparecido desde o último sábado (25). O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso. A Polícia Militar informou ainda que o policiamento na região segue reforçado.