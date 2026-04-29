Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, investigado por associação ao tráfico de drogas e apontado pelas autoridades como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. - Reprodução/

Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, investigado por associação ao tráfico de drogas e apontado pelas autoridades como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.Reprodução/

Publicado 29/04/2026 16:05

Cabo Frio - Preso no último sábado (25) durante uma ação integrada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, é investigado por associação ao tráfico de drogas e apontado pelas autoridades como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

De acordo com as investigações, ele teria atuação em Unamar, distrito de Cabo Frio, onde seria ligado às atividades da organização criminosa na localidade. Rhamon monitorava o trajeto entre os municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras, observando principalmente a circulação de viaturas policiais. Sempre que identificava movimentações consideradas relevantes, ele alertava integrantes da organização criminosa, o que, segundo a polícia, facilitava ações e deslocamentos do grupo.

Ainda conforme os agentes, o trabalho de olheiro é considerado uma função importante dentro da estrutura criminosa, já que permite antecipar operações policiais e reduzir riscos para os envolvidos no tráfico.

A prisão aconteceu na faixa de areia da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Conforme os agentes, o suspeito não resistiu à abordagem.

A operação foi coordenada pelo delegado Evaristo Pontes Magalhães, titular da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), com apoio da 126ª DP de Cabo Frio, e faz parte da Operação Sinagoga, que tem como objetivo combater a atuação de organizações criminosas na Região dos Lagos.

Após os procedimentos de praxe, Rhamon foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.