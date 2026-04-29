Rhamon Santana Gomes, de 29 anos, investigado por associação ao tráfico de drogas e apontado pelas autoridades como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.Reprodução/
Preso apontado como olheiro do Comando Vermelho na Região dos Lagos
Segundo as investigações, suspeito monitorava o trajeto entre Cabo Frio e Rio das Ostras e avisava traficantes sobre movimentação policial
Preso apontado como olheiro do Comando Vermelho na Região dos Lagos
Segundo as investigações, suspeito monitorava o trajeto entre Cabo Frio e Rio das Ostras e avisava traficantes sobre movimentação policial
Operação especial em Cabo Frio soma 301 ações de segurança no feriadão
Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública reúne patrulhamento preventivo, fiscalizações, prisões e ações de ordenamento urbano entre os dias 18 e 26 de abril
Operação remove veículos abandonados e avança em Cabo Frio
Ação faz parte do ordenamento urbano no município e pode ter novas remoções caso notificações não sejam atendidas
Operação contra núcleo criminoso do CV cumpre mandados em Cabo Frio
Treze pessoas foram presas em ação da Polícia Civil que investiga extorsão de moradores, lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos ao grupo na Baixada Fluminense
Homem que estava desaparecido é encontrado morto nas Dunas do Peró, em Cabo Frio
Vítima foi identificada como Cristiano Machado de Souza, de 23 anos, conhecido na região como Miguel Rodrigues, morador da Reserva do Peró; policiamento na região permanece reforçado
Homem é preso após furtar carro e usar cartões da vítima em Cabo Frio
Acusado foi localizado pela Polícia Militar com veículo levado no bairro Passagem e diversos pertences da vítima
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