Operação mobilizou equipes de fiscalização e patrulhamento urbano. - Reprodução/

Operação mobilizou equipes de fiscalização e patrulhamento urbano.Reprodução/

Publicado 29/04/2026 15:58

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio divulgou o balanço das ações realizadas entre os dias 18 e 26 de abril, período que compreendeu os feriados de Tiradentes, em 21 de abril, e São Jorge, em 23 de abril. As operações envolveram equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização.



Durante o período, a Guarda Civil Municipal intensificou o patrulhamento em pontos estratégicos da cidade, totalizando 301 ações preventivas. Desse total, 217 ocorreram em áreas de grande circulação e 84 foram direcionadas ao combate à flanelagem. Também foram realizadas sete operações integradas com outros órgãos, incluindo fiscalizações nas praias e apoio à Secretaria de Assistência Social.



Ao longo dos nove dias, foram registradas 39 ocorrências. Entre elas, 21 atendimentos de auxílio ao cidadão, oito mediações de conflito e quatro resgates de animais. Também houve registros envolvendo som alto, furto, direção sob influência de álcool e acampamento irregular.



No contexto da Lei Maria da Penha, a Guarda Civil atendeu quatro ocorrências. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal para exames de corpo de delito e, em seguida, levadas para locais seguros.



As equipes efetuaram ainda três prisões, relacionadas a furto, exercício irregular da profissão e condução sob efeito de álcool. Ao todo, 13 pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo a maioria por prática de flanelagem.



As ações de ordenamento incluíram 32 abordagens a flanelinhas e a remoção de 31 veículos. Como medida preventiva voltada às famílias, foram distribuídas 1.721 pulseiras de identificação, o que possibilitou a localização e devolução de 35 crianças e cinco idosos aos responsáveis.



A Defesa Civil atuou de forma integrada com a Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização em vistorias preventivas em carrinhos que utilizam gás liquefeito de petróleo (GLP), entre quinta-feira e domingo, nas praias do Forte, Foguete, Peró e Conchas. No total, 39 carrinhos foram vistoriados, sendo identificados cinco com vazamento de gás. Outros quatro, sem licença ou em desacordo com normas de segurança, foram retirados de circulação para regularização.



As equipes de Posturas registraram 40 notificações e 23 apreensões, totalizando 63 ações fiscais. Entre os materiais apreendidos estavam alimentos, carrinhos irregulares e itens utilizados de forma inadequada no espaço público.



Segundo a secretaria, na comparação com o mesmo período de 2025, houve redução de 43% no total de notificações da Posturas e de 51% no total geral de ações fiscais, reflexo do trabalho contínuo de orientação e fiscalização.



A Secretaria de Segurança informou que seguirá com patrulhamento intensificado em todo o município, com apoio do sistema de monitoramento por câmeras instaladas em pontos estratégicos, drones e uma central móvel equipada com tecnologia de reconhecimento facial para identificação de foragidos da Justiça e veículos furtados ou roubados.



A atuação integrada das equipes continuará também no feriado prolongado do Dia do Trabalhador, com foco na organização urbana, segurança e ordenamento dos espaços públicos.