De acordo com a Prefeitura, os trabalhos continuam na região e novas remoções. - Reprodução/

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos continuam na região e novas remoções.Reprodução/

Publicado 29/04/2026 13:53

Cabo Frio - A operação de retirada de veículos em situação de abandono avançou nesta segunda-feira (27) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. Durante a ação, três veículos foram removidos por equipes da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas), vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública.



De acordo com a Prefeitura, os trabalhos continuam na região e novas remoções poderão ocorrer caso os proprietários notificados não regularizem a situação dentro do prazo estabelecido.



A iniciativa integra o conjunto de medidas de ordenamento urbano desenvolvidas no bairro, com foco na organização dos espaços públicos, melhoria da circulação de veículos e pedestres, além da conservação do ambiente urbano.



Antes de chegar a São Cristóvão, a operação já havia sido realizada nos bairros Guarani, Vila do Sol, Recanto das Dunas, Parque Burle, Palmeiras e Maria Joaquina, no distrito de Tamoios.



Segundo o município, o trabalho ocorre em etapas. Inicialmente, os responsáveis pelos veículos recebem notificações de caráter educativo. Caso a irregularidade permaneça, é feita a remoção.



A população também pode colaborar por meio de denúncias sobre veículos possivelmente abandonados. Em Cabo Frio, o atendimento é realizado na sede da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, na Rua Florisbela Rosa da Penha, no bairro Braga. Em Tamoios, os registros podem ser feitos na Superintendência de Licenciamento e Fiscalização, localizada no Shopping UnaPark, em Unamar.



As equipes seguem atuando conforme o cronograma de fiscalização, dentro do processo de reestruturação e organização dos bairros do município.