Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motocicleta é atingida pelo carro. - Reprodução/

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motocicleta é atingida pelo carro.Reprodução/

Publicado 30/04/2026 15:23

Cabo Frio - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Rua José Maria Gil com a Rua Nicola Aslan, no bairro Braga, em Cabo Frio, nesta terça-feira (28).



Segundo relatos de populares, a colisão ocorreu em um ponto conhecido pelo fluxo intenso de veículos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motocicleta é atingida pelo carro. Com o impacto, os ocupantes são arremessados.



Ainda de acordo com o registro, o piloto consegue se levantar logo após a batida, enquanto o outro ocupante permanece no chão.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas. Uma em torno de 40 e outra de 25, foram encaminhadas para o HCE ( Hospital Central de Emergências).



Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.