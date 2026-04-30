Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motocicleta é atingida pelo carro.Reprodução/
Segundo relatos de populares, a colisão ocorreu em um ponto conhecido pelo fluxo intenso de veículos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a motocicleta é atingida pelo carro. Com o impacto, os ocupantes são arremessados.
Ainda de acordo com o registro, o piloto consegue se levantar logo após a batida, enquanto o outro ocupante permanece no chão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas. Uma em torno de 40 e outra de 25, foram encaminhadas para o HCE ( Hospital Central de Emergências).
Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.
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