De acordo com informações, a vítima caiu na via e precisou de atendimento.Reprodução/ RC24H
De acordo com informações, a vítima caiu na via e precisou de atendimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro, encaminhando o motociclista em um estado considerado estável, para o Hospital Central de Emergências.
Durante o atendimento, uma equipe da Guarda Municipal auxiliou na organização do trânsito, que ficou lento. O acidente causou congestionamento na subida da ponte, com reflexos no fluxo na região que dão acesso à via. Motoristas enfrentaram lentidão e precisaram redobrar a atenção ao passar pelo local.
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