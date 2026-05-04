De acordo com informações, a vítima caiu na via e precisou de atendimento. - Reprodução/ RC24H

De acordo com informações, a vítima caiu na via e precisou de atendimento.Reprodução/ RC24H

Publicado 04/05/2026 14:33

Cabo Frio - Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta segunda-feira (4) na Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio.



De acordo com informações, a vítima caiu na via e precisou de atendimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro, encaminhando o motociclista em um estado considerado estável, para o Hospital Central de Emergências.



Durante o atendimento, uma equipe da Guarda Municipal auxiliou na organização do trânsito, que ficou lento. O acidente causou congestionamento na subida da ponte, com reflexos no fluxo na região que dão acesso à via. Motoristas enfrentaram lentidão e precisaram redobrar a atenção ao passar pelo local.

