O incidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio e causou impacto no trânsito da região.Reprodução/ RC24H
De acordo com as primeiras informações, o veículo estava com passageiros quando o incêndio começou. As chamas se espalharam rapidamente, e os ocupantes precisaram deixar o ônibus às pressas. Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. Equipes da concessionária responsável pela rodovia, a CCR Via Lagos, também estiveram no local, prestando atendimento com ambulâncias e socorristas.
O incidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio e causou impacto no trânsito da região, com registro de lentidão no trecho durante o atendimento da ocorrência.
As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas a suspeita inicial é de que uma pane elétrica tenha provocado o fogo.
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