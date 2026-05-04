O incidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio e causou impacto no trânsito da região. - Reprodução/ RC24H

O incidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio e causou impacto no trânsito da região.Reprodução/ RC24H

Publicado 04/05/2026 14:20

Cabo Frio - Um ônibus que fazia o trajeto entre Cabo Frio e Belo Horizonte pegou fogo na tarde deste domingo (3), na Via Lagos, na altura do km 22, em Rio Bonito.



De acordo com as primeiras informações, o veículo estava com passageiros quando o incêndio começou. As chamas se espalharam rapidamente, e os ocupantes precisaram deixar o ônibus às pressas. Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. Equipes da concessionária responsável pela rodovia, a CCR Via Lagos, também estiveram no local, prestando atendimento com ambulâncias e socorristas.



O incidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio e causou impacto no trânsito da região, com registro de lentidão no trecho durante o atendimento da ocorrência.



As causas do incêndio ainda serão investigadas, mas a suspeita inicial é de que uma pane elétrica tenha provocado o fogo.