Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de tensão durante a ação, que mobilizou moradores da região. - Reprodução/ RC24H

Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de tensão durante a ação, que mobilizou moradores da região.Reprodução/ RC24H

Publicado 04/05/2026 14:14

Cabo Frio - Um homem ficou ferido durante uma ocorrência registrada na tarde de domingo (3), no bairro Peró, em Cabo Frio, após uma briga familiar e suposta tentativa de agredir um policial militar.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de tensão durante a ação, que mobilizou moradores da região.

De acordo com relatos divulgados junto aos vídeos, a situação teria começado após uma mulher afirmar ter sido agredida pelo ex-companheiro. Ainda segundo essas informações, o homem teria resistido à abordagem e, durante a tentativa de contenção, um disparo foi efetuado, atingindo a perna esquerda dele.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde.

A ocorrência segue sem posicionamento oficial das autoridades.