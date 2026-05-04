Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de tensão durante a ação, que mobilizou moradores da região.Reprodução/ RC24H
Homem é baleado após briga e suposta tentativa de agressão em Cabo Frio
Caso teria começado após denúncia de violência doméstica no bairro Peró neste domingo (3)
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Fornecedor de armas de milícia é preso em casa de luxo em Cabo Frio
De acordo com os agentes, ele é apontado como principal fornecedor de armas da milícia liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho"
Colisão entre carro e moto é registrada em cruzamento no Braga, em Cabo Frio
Imagens mostram momento do impacto e vítimas sendo arremessadas
Preso apontado como olheiro do Comando Vermelho na Região dos Lagos
Segundo as investigações, suspeito monitorava o trajeto entre Cabo Frio e Rio das Ostras e avisava traficantes sobre movimentação policial
Operação especial em Cabo Frio soma 301 ações de segurança no feriadão
Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública reúne patrulhamento preventivo, fiscalizações, prisões e ações de ordenamento urbano entre os dias 18 e 26 de abril
Operação remove veículos abandonados e avança em Cabo Frio
Ação faz parte do ordenamento urbano no município e pode ter novas remoções caso notificações não sejam atendidas
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