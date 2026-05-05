Durante a ação, os agentes flagraram o homem junto ao balcão de um dos estabelecimentos, com a mão na cintura e puxando um telefone. - Reprodução/

Durante a ação, os agentes flagraram o homem junto ao balcão de um dos estabelecimentos, com a mão na cintura e puxando um telefone.Reprodução/

Publicado 05/05/2026 12:48

Cabo Frio - Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (4) após uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Central, bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

De acordo com informações da ocorrência, equipes foram acionadas após denúncias de que um suspeito, vestindo blusa verde, calça e bota, estaria tentando praticar roubos na região. Durante a ação, os agentes flagraram o homem junto ao balcão de um dos estabelecimentos, com a mão na cintura e puxando um telefone.

Na abordagem, foi encontrado com o suspeito um simulacro de pistola, além de R$ 32 em dinheiro e um aparelho celular. O material foi apreendido.

O homem, identificado pelas iniciais S.H.S., de 47 anos, possui três passagens anteriores por crimes de roubo e furto. A vítima foi encaminhada junto com o suspeito para a 126ª Delegacia de Polícia.

Após a apresentação da ocorrência, o suspeito permaneceu preso, autuado por roubo com base no artigo 157 do Código Penal.