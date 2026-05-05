Durante a ação, os agentes flagraram o homem junto ao balcão de um dos estabelecimentos, com a mão na cintura e puxando um telefone.Reprodução/
Elemento é preso ao tentar roubar estabelecimento em Cabo Frio
Homem foi detido com simulacro de arma e dinheiro em espécie na tarde desta segunda-feira (4)
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Colisão deixa motociclista ferido e causa congestionamento em Cabo Frio
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Foram regatadas duas aves silvestres, um gato e cinco cães da raça Shih Tzu com indícios de manutenção em condições irregulares no interior de um imóvel residencial
TRE-RJ amplia atendimento e garante prazo final do cadastro
Cartórios eleitorais do estado do Rio funcionam das 9h às 19h para regularização de eleitores até esta quarta-feira (6)
Motociclista fica ferido após queda na Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio
Acidente provocou congestionamento e mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (4)
Ônibus pega fogo na Via Lagos e mobiliza equipes de emergência
Incidente ocorreu na tarde de domingo (3) e causou lentidão no trânsito; não há confirmação oficial de feridos
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