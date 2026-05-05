Com o impacto, o condutor da moto foi lançado ao chão. O carro envolvido teve a lateral direita amassada. - Reprodução/

Com o impacto, o condutor da moto foi lançado ao chão. O carro envolvido teve a lateral direita amassada.Reprodução/

Publicado 05/05/2026 12:41

Cabo Frio - Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na tarde desta segunda-feira (4), na Estrada do Guriri.



Com o impacto, o condutor da moto foi lançado ao chão. O carro envolvido teve a lateral direita amassada.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.



O acidente provocou lentidão no trânsito na via, com reflexos no fluxo de veículos durante o período da ocorrência.

