Ação integrada apreendeu animais em área de criação irregular em Tamoios.Reprodução/
Durante a operação, que foi motivada por denúncia, foram apreendidas duas aves silvestres, um gato e cinco cães da raça Shih Tzu com indícios de manutenção em condições irregulares, no interior de um imóvel residencial. Os animais foram resgatados e encaminhados para avaliação veterinária e cuidados adequados.
A Prefeitura reforçou que a criação irregular de animais, bem como a manutenção de espécies silvestres sem autorização dos órgãos competentes, configura infração administrativa e crime ambiental, conforme a legislação vigente.
Denúncias de maus-tratos e situações irregulares também podem ser feitas à Guarda Civil Municipal, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, pelo telefone 153. Para contato com o Canil Municipal, a população pode entrar em contato via WhatsApp pelo número (22) 99778-2216, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 15h, somente com mensagens de texto, ou enviar um e-mail para canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br.
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