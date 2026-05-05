Ação integrada apreendeu animais em área de criação irregular em Tamoios.Reprodução/

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma operação conjunta da Superintendência Municipal de Proteção Animal e da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), realizada pela Prefeitura de Cabo Frio nesta segunda-feira (4), resultou na apreensão de animais em um imóvel na Rua das Pacas, no bairro Nova Califórnia, em Tamoios.

Durante a operação, que foi motivada por denúncia, foram apreendidas duas aves silvestres, um gato e cinco cães da raça Shih Tzu com indícios de manutenção em condições irregulares, no interior de um imóvel residencial. Os animais foram resgatados e encaminhados para avaliação veterinária e cuidados adequados.
Na residência, as equipes também constataram condições inadequadas de manutenção e higiene, incluindo a presença de focos de dengue, representando risco à saúde pública. Uma pessoa, que se apresentou como familiar dos donos da casa, foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos, e o caso será analisado pelas autoridades competentes.

A Prefeitura reforçou que a criação irregular de animais, bem como a manutenção de espécies silvestres sem autorização dos órgãos competentes, configura infração administrativa e crime ambiental, conforme a legislação vigente.

Denúncias de maus-tratos e situações irregulares também podem ser feitas à Guarda Civil Municipal, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, pelo telefone 153. Para contato com o Canil Municipal, a população pode entrar em contato via WhatsApp pelo número (22) 99778-2216, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 15h, somente com mensagens de texto, ou enviar um e-mail para canilmunicipal@cabofrio.rj.gov.br.
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Denúncias motivaram fiscalização no local investigado. - Reprodução/
Animais foram recolhidos durante vistoria das autoridades. - Reprodução/
Animais foram recolhidos durante vistoria das autoridades. - Reprodução/
Equipes fiscalizaram local suspeito de manter animais de forma inadequada. - Reprodução/
Animais foram recolhidos durante vistoria das autoridades. - Reprodução/
Animais foram recolhidos durante vistoria das autoridades. - Reprodução/
Animais foram recolhidos durante vistoria das autoridades. - Reprodução/
Ação integrada apreendeu animais em área de criação irregular em Tamoios. - Reprodução/
Local apresentava indícios de irregularidade na criação. - Reprodução/