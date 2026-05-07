Identificado como Eduardo Ramon Silva Ferreira, é apontado como autor de diversos estelionatos contra estabelecimentos da cidade. - Reprodução/

Identificado como Eduardo Ramon Silva Ferreira, é apontado como autor de diversos estelionatos contra estabelecimentos da cidade.Reprodução/

Publicado 07/05/2026 17:29

Cabo Frio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (6), um homem suspeito de praticar novos golpes contra restaurantes de Cabo Frio utilizando comprovantes falsos de pagamento via PIX. A ação foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).



De acordo com a investigação, o elemento, identificado como Eduardo Ramon Silva Ferreira, é apontado como autor de diversos estelionatos contra estabelecimentos da cidade. O golpe consistia em realizar pedidos de refeições e apresentar comprovantes falsificados de transferências bancárias para obter os produtos sem efetuar o pagamento.



Segundo a Polícia Civil, novas denúncias sobre o golpe chegaram à delegacia nos últimos dias. Durante as apurações, os agentes identificaram semelhanças com um caso anterior envolvendo o mesmo suspeito, preso em flagrante no dia 25 de março, também por estelionato.



Após monitoramento realizado pela equipe policial no local de entrega de uma refeição, os agentes aguardaram a chegada do suposto cliente. No momento em que o homem recebeu a entrega, ele foi reconhecido pelos policiais e preso em flagrante.



A Polícia Civil informou ainda que Eduardo Ramon já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime, lesionando diversos restaurantes da cidade. Conforme a corporação, após ser colocado em liberdade, ele teria retomado a prática criminosa.



O caso foi registrado na 126ª DP de Cabo Frio, com base no crime de estelionato.