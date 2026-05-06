A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta, e equipes estiveram no local para os primeiros procedimentos.Reprodução/
Segundo informações iniciais, o corpo estava na parte de trás da região de acesso à integração do bairro. A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta, e equipes estiveram no local para os primeiros procedimentos.
O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do homem.
O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).
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