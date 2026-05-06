A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta, e equipes estiveram no local para os primeiros procedimentos. - Reprodução/

A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta, e equipes estiveram no local para os primeiros procedimentos.Reprodução/

Publicado 06/05/2026 14:05

Cabo Frio - Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6) em uma área de descarte de lixo no bairro Tangará, em Cabo Frio.



Segundo informações iniciais, o corpo estava na parte de trás da região de acesso à integração do bairro. A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta, e equipes estiveram no local para os primeiros procedimentos.



O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do homem.



O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).