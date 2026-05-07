As vagas disponíveis estão distribuídas em três funções. Para o cargo de Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC).Reprodução/
Cabo Frio abre 24 vagas de emprego no setor aeroportuário
Oportunidades são oferecidas pela concessionária do Aeroporto Internacional e inscrições podem ser feitas on-line ou por WhatsApp
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Corpo em decomposição é encontrado em lixão no Tangará, em Cabo Frio
Polícia foi acionada e esteve no local na manhã desta quarta-feira (6); caso será investigado para identificação da vítima e apuração das circunstâncias
Suspeito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver é preso em Cabo Frio
Homem apontado como integrante de grupo ligado ao tráfico estava foragido e foi localizado após trabalho de inteligência policial
Cabo Frio recebe Feira com edição especial de Dia das Mães neste sábado (9)
Evento contará com desfile e momentos de enaltecimento de mães quilombolas e expositoras
Elemento é preso ao tentar roubar estabelecimento em Cabo Frio
Homem foi detido com simulacro de arma e dinheiro em espécie na tarde desta segunda-feira (4)
Colisão deixa motociclista ferido e causa congestionamento em Cabo Frio
Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (4)
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