As vagas disponíveis estão distribuídas em três funções. Para o cargo de Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC). - Reprodução/

As vagas disponíveis estão distribuídas em três funções. Para o cargo de Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC).Reprodução/

Publicado 07/05/2026 17:01

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Programa Emprego Já, divulgou a abertura de 24 vagas de emprego voltadas ao setor aeroportuário no município. As oportunidades são oferecidas pela Esaero Airports, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Cabo Frio.

As vagas disponíveis estão distribuídas em três funções. Para o cargo de Agente de Proteção da Aviação Civil (APAC), são 12 oportunidades, com curso de capacitação oferecido pela própria empresa contratante. Também há oito vagas para Auxiliar de Serviços Gerais e quatro para Operador de CFTV, sendo que, neste último caso, é exigida experiência prévia em centrais de monitoramento.

Criado há pouco mais de um ano, o Programa Emprego Já atua como uma ponte entre profissionais e o mercado de trabalho local. A iniciativa busca facilitar a inserção e a recolocação de trabalhadores, além de contribuir para o fortalecimento da economia da cidade ao aproximar empresas de candidatos com perfis compatíveis às vagas disponíveis.