Nas imagens, o suspeito aparece circulando pelo local com tranquilidade antes de pegar a bicicleta e deixar a área. - Reprodução/

Nas imagens, o suspeito aparece circulando pelo local com tranquilidade antes de pegar a bicicleta e deixar a área. Reprodução/

Publicado 08/05/2026 15:13

Cabo Frio - Um jovem teve a bicicleta furtada na tarde desta terça-feira (6), no bairro Jacaré, em Cabo Frio. O crime ocorreu por volta das 15h30, em frente à farmácia onde a vítima trabalha, e foi registrado por câmeras de segurança.



Nas imagens, o suspeito aparece circulando pelo local com tranquilidade antes de pegar a bicicleta e deixar a área. A ação ocorreu em poucos instantes e chamou atenção pela naturalidade do homem durante o furto.



A bicicleta era utilizada pelo jovem para deslocamento diário até o trabalho. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que poderá utilizar as imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar o autor do crime.