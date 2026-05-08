Nas imagens, o suspeito aparece circulando pelo local com tranquilidade antes de pegar a bicicleta e deixar a área. Reprodução/
Nas imagens, o suspeito aparece circulando pelo local com tranquilidade antes de pegar a bicicleta e deixar a área. A ação ocorreu em poucos instantes e chamou atenção pela naturalidade do homem durante o furto.
A bicicleta era utilizada pelo jovem para deslocamento diário até o trabalho. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que poderá utilizar as imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar o autor do crime.
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