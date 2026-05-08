No local, foram apreendidos 8.580 envelopes de crack, 3.400 pinos de cocaína, uma pistola Taurus PT 57s, dois carregadores e 22 munições calibre .380.Reprodução/
Polícia encontra depósito do tráfico com crack, cocaína e pistola em Cabo Frio
Mais de 8 mil embalagens de crack e 3 mil pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Manoel Corrêa
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Câmeras flagram furto de bicicleta no bairro Jacaré, em Cabo Frio
O crime ocorreu por volta das 15h30, em frente à farmácia onde a vítima trabalha, e foi registrado por câmeras de segurança
Motociclista fica ferido após colisão com utilitário em Cabo Frio
Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (6); vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao HCE
Homem é preso novamente por golpe do falso PIX em Cabo Frio
Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido detido em março deste ano pelo mesmo tipo de crime e voltou a agir após ser solto
Cabo Frio abre 24 vagas de emprego no setor aeroportuário
Oportunidades são oferecidas pela concessionária do Aeroporto Internacional e inscrições podem ser feitas on-line ou por WhatsApp
Corpo em decomposição é encontrado em lixão no Tangará, em Cabo Frio
Polícia foi acionada e esteve no local na manhã desta quarta-feira (6); caso será investigado para identificação da vítima e apuração das circunstâncias
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