No local, foram apreendidos 8.580 envelopes de crack, 3.400 pinos de cocaína, uma pistola Taurus PT 57s, dois carregadores e 22 munições calibre .380. - Reprodução/

No local, foram apreendidos 8.580 envelopes de crack, 3.400 pinos de cocaína, uma pistola Taurus PT 57s, dois carregadores e 22 munições calibre .380.Reprodução/

Publicado 08/05/2026 15:19

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e armamento na noite desta quinta-feira (7), no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio.

A ação foi realizada por equipes do PATAMO Ala C, sob comando da 1ª Companhia do 25º BPM, com apoio do Serviço Reservado (P2) e da viatura do DPO Ogiva, após informações apontarem a existência de um imóvel utilizado por traficantes para armazenar drogas e armas.

Os policiais foram até a Rua Panamá, onde localizaram o material abandonado. No local, foram apreendidos 8.580 envelopes de crack, 3.400 pinos de cocaína, uma pistola Taurus PT 57s, dois carregadores e 22 munições calibre .380.

Nenhum suspeito foi encontrado durante a ação, registrada como abandono de material.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes e da arma apreendida.

