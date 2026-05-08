De acordo com informações preliminares, o homem estaria ameaçando pessoas que estavam no local e teria afirmado que iria buscar uma arma em casa. - Reprodução/ Rafael Barreto

De acordo com informações preliminares, o homem estaria ameaçando pessoas que estavam no local e teria afirmado que iria buscar uma arma em casa.Reprodução/ Rafael Barreto

Publicado 08/05/2026 17:38

Cabo Frio - Um homem, ainda não identificado, foi morto no fim da tarde desta sexta-feira (8), em um depósito de bebidas localizado na Estrada Velha de Búzios, na altura do bairro Tangará, em Cabo Frio.



De acordo com informações preliminares, o homem estaria ameaçando pessoas que estavam no local e teria afirmado que iria buscar uma arma em casa. Após retornar ao estabelecimento, ele apareceu com uma arma de brinquedo, momento em que policiais entraram em ação.



A ocorrência foi registrada no Depósito de Bebidas do Ramon..



O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde as circunstâncias da ocorrência serão investigadas.



Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada oficialmente.