De acordo com informações preliminares, o homem estaria ameaçando pessoas que estavam no local e teria afirmado que iria buscar uma arma em casa.Reprodução/ Rafael Barreto
De acordo com informações preliminares, o homem estaria ameaçando pessoas que estavam no local e teria afirmado que iria buscar uma arma em casa. Após retornar ao estabelecimento, ele apareceu com uma arma de brinquedo, momento em que policiais entraram em ação.
A ocorrência foi registrada no Depósito de Bebidas do Ramon..
O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde as circunstâncias da ocorrência serão investigadas.
Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada oficialmente.
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