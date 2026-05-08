As cidades da Região dos Lagos prepararam uma programação diversificada para este fim de semana. - Reprodução/

As cidades da Região dos Lagos prepararam uma programação diversificada para este fim de semana.Reprodução/

Publicado 08/05/2026 15:31

Cabo Frio - As cidades da Região dos Lagos prepararam uma programação diversificada para este fim de semana, entre sexta-feira (8) e domingo (10), com atividades culturais, esportivas e de lazer para moradores e turistas. Os eventos acontecem em Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios, com opções gratuitas e atrações para diferentes públicos.

Em Cabo Frio, o Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques recebe neste sábado (9), das 9h às 15h, mais uma edição da Feira Quilombola. Desta vez, a programação será dedicada às mães, com desfile, homenagens às mães quilombolas e expositoras, além de apresentações musicais dos artistas Jiseli Gaspar e Junior Carriço. O evento também contará com gastronomia afro-brasileira e venda de produtos variados.

Na área cultural, o Forte São Mateus segue com a exposição coletiva “A Cidade Mais Bonita do Mundo”, reunindo obras de nove artistas. A visitação gratuita acontece diariamente, das 9h às 18h. Já o Palácio das Águias recebe a mostra “Retalhos: ordem e caos no centramento da alma”, da artista Claudia de Sousa, conhecida artisticamente como Clara. A vernissage será realizada no sábado (9), às 14h.

Ainda em Cabo Frio, mulheres com mais de 40 anos poderão participar de uma aula gratuita de surfe na Praia do Forte, neste sábado (9), a partir das 8h30. O ponto de encontro será na Praça das Águas. Não é necessário ter experiência, prancha ou realizar inscrição antecipada.

Em Arraial do Cabo, o projeto Rio Bossa Nossa Esportes promove um sábado voltado ao esporte e à música à beira-mar. A programação começa às 7h, com atividades e torneio de beach tennis. Às 16h, o grupo Em Tom Maior se apresenta gratuitamente com um repertório de bossa nova.

Já em São Pedro da Aldeia, a Lagoa de Araruama será palco do Fest Verão, reunindo competições de aquathlon, natação e canoa havaiana neste sábado (9). As atividades começam às 6h, com largada principal às 7h30. À tarde, a programação continua com as provas de canoa havaiana, a partir das 13h, nas categorias open feminino, masculino e mista.

Em Armação dos Búzios, a adrenalina toma conta da cidade com a realização da 4ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross e Supercross 2026. A competição acontece nos dias 9 e 10 de maio, na Fazenda Cunha Bueno, no bairro José Gonçalves, reunindo pilotos de diversas regiões do estado e público interessado nas disputas.