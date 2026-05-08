As cidades da Região dos Lagos prepararam uma programação diversificada para este fim de semana.Reprodução/
Região dos Lagos tem fim de semana com esportes, cultura e programação gratuita
Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Búzios recebem eventos voltados para moradores e turistas entre sexta-feira (8) e domingo (10)
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Polícia apreende ecstasy, lança e drogas sintéticas em operação em Cabo Frio
Elemento de 21 anos foi preso após equipes encontrarem grande quantidade de entorpecentes em residência no bairro
Polícia encontra depósito do tráfico com crack, cocaína e pistola em Cabo Frio
Mais de 8 mil embalagens de crack e 3 mil pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Manoel Corrêa
Câmeras flagram furto de bicicleta no bairro Jacaré, em Cabo Frio
O crime ocorreu por volta das 15h30, em frente à farmácia onde a vítima trabalha, e foi registrado por câmeras de segurança
Motociclista fica ferido após colisão com utilitário em Cabo Frio
Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (6); vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao HCE
Homem é preso novamente por golpe do falso PIX em Cabo Frio
Segundo a Polícia Civil, o suspeito já havia sido detido em março deste ano pelo mesmo tipo de crime e voltou a agir após ser solto
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