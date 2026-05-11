De acordo com a corporação, a ação foi realizada após trabalho de monitoramento e levantamento de informações sobre a localização do acusado.Reprodução/
A captura aconteceu por volta das 21h da sexta-feira (9), no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo informações da Polícia Militar, contra o suspeito havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.
De acordo com a corporação, a ação foi realizada após trabalho de monitoramento e levantamento de informações sobre a localização do acusado. Ele foi localizado e detido sem resistência.
Ainda conforme a PM, “Digorro” é investigado por envolvimento direto em ações criminosas relacionadas à disputa entre facções na cidade, incluindo ataques registrados em diferentes bairros de Cabo Frio nos últimos meses.
Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.
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