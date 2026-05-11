De acordo com a corporação, a ação foi realizada após trabalho de monitoramento e levantamento de informações sobre a localização do acusado. - Reprodução/

De acordo com a corporação, a ação foi realizada após trabalho de monitoramento e levantamento de informações sobre a localização do acusado.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 18:21

Cabo Frio - Uma operação realizada por agentes do 25º BPM terminou com a prisão de Cauã Nascimento, conhecido pelo apelido de “Digorro”, apontado pela polícia como um dos responsáveis por coordenar ataques ligados à atuação de facções criminosas em Cabo Frio.



A captura aconteceu por volta das 21h da sexta-feira (9), no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida. Segundo informações da Polícia Militar, contra o suspeito havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.



De acordo com a corporação, a ação foi realizada após trabalho de monitoramento e levantamento de informações sobre a localização do acusado. Ele foi localizado e detido sem resistência.



Ainda conforme a PM, “Digorro” é investigado por envolvimento direto em ações criminosas relacionadas à disputa entre facções na cidade, incluindo ataques registrados em diferentes bairros de Cabo Frio nos últimos meses.



Após a prisão, o acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.