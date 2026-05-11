Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito.Reprodução/
De acordo com a ocorrência, o caso foi registrado após uma cidadã abordar uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (GTM), que realizava patrulhamento na região da Praça das Águas. Segundo a denúncia, o homem estaria praticando atos obscenos na praia.
Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito. Durante a ação, foram encontrados com ele uma faca e substâncias ilícitas.
A ocorrência contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). O homem foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ação reforça o trabalho permanente de patrulhamento e pronta resposta realizado pela Guarda Civil Municipal nas áreas de maior circulação da cidade.
Em casos de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.
De acordo com a ocorrência, o caso foi registrado após uma cidadã abordar uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (GTM), que realizava patrulhamento na região da Praça das Águas. Segundo a denúncia, o homem estaria praticando atos obscenos na praia.
Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito. Durante a ação, foram encontrados com ele uma faca e substâncias ilícitas.
A ocorrência contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). O homem foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ação reforça o trabalho permanente de patrulhamento e pronta resposta realizado pela Guarda Civil Municipal nas áreas de maior circulação da cidade.
Em casos de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.
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