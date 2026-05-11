Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito. - Reprodução/

Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 19:11

Cabo Frio - A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio deteve, na tarde do último sábado (9), um homem suspeito de praticar ato obsceno na faixa de areia da Praia do Forte, nas proximidades da Praça da Cidadania.



De acordo com a ocorrência, o caso foi registrado após uma cidadã abordar uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (GTM), que realizava patrulhamento na região da Praça das Águas. Segundo a denúncia, o homem estaria praticando atos obscenos na praia.



Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito. Durante a ação, foram encontrados com ele uma faca e substâncias ilícitas.



A ocorrência contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). O homem foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.



Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ação reforça o trabalho permanente de patrulhamento e pronta resposta realizado pela Guarda Civil Municipal nas áreas de maior circulação da cidade.



Em casos de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio deteve, na tarde do último sábado (9), um homem suspeito de praticar ato obsceno na faixa de areia da Praia do Forte, nas proximidades da Praça da Cidadania.



De acordo com a ocorrência, o caso foi registrado após uma cidadã abordar uma equipe do Grupamento Tático Motorizado (GTM), que realizava patrulhamento na região da Praça das Águas. Segundo a denúncia, o homem estaria praticando atos obscenos na praia.



Após receber as informações, os agentes seguiram imediatamente até o local indicado, onde localizaram e abordaram o suspeito. Durante a ação, foram encontrados com ele uma faca e substâncias ilícitas.



A ocorrência contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). O homem foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.



Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a ação reforça o trabalho permanente de patrulhamento e pronta resposta realizado pela Guarda Civil Municipal nas áreas de maior circulação da cidade.



Em casos de emergência, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.