O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.Reprodução/
Segundo as primeiras informações, quatro jovens — que ainda não tiveram as identidades divulgadas — foram atingidos pelo veículo e ficaram gravemente feridos. Uma das vítimas, uma jovem, está em estado gravíssimo.
O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA de Tamoios.
Após o atropelamento, o clima no local ficou tenso. Revoltados com a situação, populares teriam agredido o motorista apontado como responsável pelo acidente. De acordo com relatos de testemunhas, ele chegou a desmaiar.
Ainda segundo informações de pessoas que estavam na rodovia, o carro envolvido no atropelamento foi incendiado logo após o ocorrido. Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelas chamas.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista nem sobre o que teria provocado o atropelamento.
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