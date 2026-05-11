O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. - Reprodução/

O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 18:28

Cabo Frio - Um atropelamento gravíssimo registrado na noite deste sábado (9) provocou cenas de desespero e revolta na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.



Segundo as primeiras informações, quatro jovens — que ainda não tiveram as identidades divulgadas — foram atingidos pelo veículo e ficaram gravemente feridos. Uma das vítimas, uma jovem, está em estado gravíssimo.



O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA de Tamoios.



Após o atropelamento, o clima no local ficou tenso. Revoltados com a situação, populares teriam agredido o motorista apontado como responsável pelo acidente. De acordo com relatos de testemunhas, ele chegou a desmaiar.



Ainda segundo informações de pessoas que estavam na rodovia, o carro envolvido no atropelamento foi incendiado logo após o ocorrido. Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelas chamas.



As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista nem sobre o que teria provocado o atropelamento.